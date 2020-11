USA tellib uue kaliibriga relvi

Eesti kaitseväele on just hangitud 19 000 uut relva firmalt LMT (Lewis Machine and Tool Company), koos lisavarustusega oli selle tehingu hinnaks 75 miljonit eurot, mis teeb ühe relva maksumuseks pea 4000 eurot ehk 4700 dollarit. Mõistagi pole need tehingud üks ühele võrreldavad.

Esialgu ootab Ameerika Ühendriikide kaitsevägi tootjatelt kokku 66 eksperimentaalset näidisrelva ja 660 000 ühikut laskemoona. Ühtlasi on liitlaste kaitsevägi ootamas täiesti uut sihtimissüsteemi, mille osaks on kaugusmõõtmisel põhinev korrigeeriv punatäppoptika ning palju muudki. Hanke võitjalt on plaanis tellida esialgu 4000 uut relva, mille hinnasildiks on 36 miljonit dollarit (9000 dollarit relva kohta). On võimalik, et 6,8 mm diameetriga ja USA kaitseväe vajadustele paremini sobiv moon toodetakse ka komposiitmaterjalidest, mitte metallist hülssidega. Uue relvasüsteemi kõik kolm tootjaks pürgijat pakuvad laskemoonaks komposiitmaterjalist hülssidega padruneid.