Hyundai läheb Monzasse suurte jõududega

MM-sarjas on jäänud sõita veel Monza ralli ning Ott Tänaku tööandja Hyundai kavatseb seal startida tavapärasest suuremate jõududega. WRC-masinatega on stardis Tänak, Thierry Neuville, Dani Sordo ja Ole Christian Veiby. Õhus on võimalus, et nendega liitub ka Prantsusmaa rallilootus Pierre-Louis Loubet. Peale nende võib samuti Hyundai i20 WRC-autoga stardis olla motolegend Valentino Rossi. Hyundai plaanib Monzas rajale tulla ka suure hulga R5-masinatega.