Nädala mõte: viska kasutatud mask prügikasti

Kui plastpudeleid ja kilekotte oleme juba õppinud mitte maha viskama ja ehk ka suitsukonidega oleme poolel teel sinna, siis ühekordsetest maskidest on saamas uus linna ja looduse reostaja.

Kõige hullem selle juures, et kui maas vedeleva jäätisepaberi või kilekoti olen vahel tänavalt või metsast üles korjanud ning prügikasti toimetanud, siis võõrast maski tõstma ei hakka ma kohe kindlasti. Ka kinnastes mitte.

Vahel satub tänavale lendlema isegi korralikult prügikasti visatud mask – teame ju, kui leidlikud on prügi sorteerima varesed. Paraku võib mõni lind maski kummidesse takerduda. Looduses kahjustaksid maskid kindlasti paljusid loomi ja linde.

Kui käituda õigesti ning igaks poeskäiguks ja bussi sisenemiseks uus mask ette panna, koguneks päevas õige mitu ühekordset maski, mida ära visata. Kahtlustan, et riidest korduskasutatav mask poleks parem valik, sest väga suur osa neist täidab pigem rolli „on käsk mask ette panna ja ma panen”, aga ei suuda viiruse vastu just suurt kaitset pakkuda. Vaadake või Tartu ülikooli teadlaste tehtud korduskasutatavate maskide testi tulemusi. Pealegi, kas usute, et need kangasmaskid õhtul kõik nõuetekohaselt läbipestud ja triigitud saavad?

Seega, kui tahad tõhusat kilpi – pole vahet, kas ennast kaitsta või on enesetunne kehv ja soovite teisi enda eest kaitsta, siis kvaliteetne meditsiiniline mask on ilmselt hea valik. Nüüd tuleb ­selgeks mõelda, kuidas maskiga pärast kandmist toimida. Terviseameti kodu­lehel on õpetus, et pärast kasutamist pange mask kilekotti, siduge see korralikult kinni ja toimetage suletavasse prügi­kasti.

Mina püüan nüüd võtta endale harjumuseks, et poes puuviljade pakkimisel kasutatud pisikesed kilekotid pistan ­kodus jope taskusse, et siis vajadusel see kohe maski tarbeks prügikotina võtta oleks.