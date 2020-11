Metsatalus valmib toidumaailma Oscarit väärt toit

Tuul on maheaia sõber

Iga õunapuuomanik teab, et puid kiputavad kimbutama kärntõbi ja õunaussid ning ilusat saaki pole tegelikult sugugi lihtne saada. Külli ütleb, et sordid saidki valitud mahekasvatusse sobivust silmas pidades ja puid nad ei pritsi. Tegelikult polegi seni vaja olnud. Ilmselt on põhjuseks asjaolu, et õunaaed asub väga tuulises kohas, mis teatavasti kahjustajatele sugugi ei meeldi. „Algul olime murelikud, et koht nii tuuline, aga nüüd näeme, et tuul on hoopis meie sõber,” sõnas Külli. „Õunamähkurid lihtsalt korjame käsitsi ära.”