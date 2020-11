Rohelist, musta ja valget pipart saadakse ühest taimest

Pipar (Piper) on enamasti kahekojaliste igihaljaste või heitlehiste puitliaanide, lehtpõõsaste, väikeste lehtpuude ja rohttaimede perekond pipraliste sugukonnast. Umbes 2000 liiki kasvab troopikas ja lähistroopikas.

Pipar ehk must pipar (Piper nigrum) on kõige tähtsam ja enim kasutatav vürts. Pipar on ronitaim ja kasvab looduslikult Maldiivide saarestiku metsades. Viljub kaks korda aastas. Looduses lookleb mööda puutüvesid kuni kümne meetri kõrgusele.