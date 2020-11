Elustiilitalu tõestab, et elu maal on võimalik

Kui Kostinite pere sada aastat tagasi rajatud Jaaniraotu talukoha 1992. aastal Annelinna kõigi mugavustega korteri vastu vahetas, ujuti vastuvoolu, sest kõik läksid linna ja neid vaadati kui segaseid. „Oli vaja tõestada, et saame hakkama. Nüüd saame küll öelda, et elu maal on võimalik,” kinnitas Ülle. Aga hakkama saamiseks on kolmel kümnendil tegeletud väga paljude asjadega, et leib lauale saada.