Saeveskid on hädas palkide hankimisel

Tartumaal tegutseva Vara Saeveski tegevjuht Andres Hummal rääkis, et koroonakriis lõi saetööstusi kõige valusamini aprillis, kui kliendid ostsid vähem. Ehkki nüüdseks on nõudlus puidust toodete järele taastunud, pole palki vajalikus mahus peale tulemas.

Aegviidu Puitu ning Viiratsi ja Viru-Nigula saeveskit ühendava Nordwoodi juhatuse liige Tõnu Ehrpais hakkas selle kohta pärimise peale lausa muhelema. „Oi, mulle meeldib see küsimus. Kui kuulen jälle juttu, et palgid lähevad Eestist välja, siis kukun või toolilt maha,” sõnas ta ja selgitas, et juba aastaid on olukord tegelikult vastupidine.