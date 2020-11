Sae valik tasub põhjalikult läbi mõelda

„Töökal taluperemehel võib vaja minna mitut erineva funktsiooniga saagi, aga eramus või korteris saab vähemaga hakkama. Variante on palju. Meiegi valikus on kett-, ketas-, ­ots-,­ ja tikksaed olemas, lisaks saab igaüks valida, millise toite pealt tema tööriist tööd teeb. Mida tahetakse lõigata, milliseid ja kui täpseid lõikeid on vaja teha, kui suurt koormust tööriist peab taluma, eks nendest asjadest tulebki lähtuda,” kõneles osaühingu Tööriistamaailm juhatuse liige Taavi Oruväli.

Paljud tööd on sellised, mida saab teha nii ühe kui ka teise saega, näiteks oksalõikuseks sobib hästi otssaag, aga ka kettsaag. Millegi lammutamiseks on jälle parem ots-, palgi juppideks lõikamiseks kett-, täpse lõike tegemiseks tikksaag. Universaalseimat saetüüpi ei tahtnud Oruväli välja tuua, sest on suur vahe, kas ostja elab korteris, kus tal on rohkem rakendust tikksaele, või on vaja mitukümmend ruumimeetrit palke juppideks saagida. Viimasel juhul on parim lahendus ikkagi bensiinil töötav kettsaag.