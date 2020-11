Töörõivas ei tohi töötada sinu vastu, vaid koos sinuga

Tellijale

Rakvere linnametsnik Taavi Saar tõdeb, et Eestis on neli aastaaega ja metsamehe riietus peab sellele vastama. „Sisuliselt tähendab see lõputut sügist ja natuke kevadet,” nentis ta muiates. Rusikareegel on tema meelest valida rõivas, mis peab tuult, vihma ja on samas hingav.

Iga päev palju metsas liikuv Toomas Bauvald osaühingust Artiston ütleb, et töö­rõivaid saab valida mitmes ­hinnaklassis, aga kui orgi otsa joosta, jääb kõigisse auk. ­„Minu jaoks on oluline mugavus, et õhk liiguks keha ümber. Kui panna kummiülikond selga, siis vihma läbi ei tule, aga higi välja ka ei lähe, seega tulemus on ikka halb. Paremad membraankangad aga suudavad higi välja suunata ja abi on ka jopede ventileerimissüsteemidest,” ütles ta.

Bauvald soovib, et riie istuks hästi selga, seepärast proovib ta riideid poes selga. „Üks asi on, kuidas rõivas paistab pildi peal, teine asi, kuidas enda seljas, mismoodi lukud käivad ja taskud paiknevad, kas kannatab kükitada. Paraku veidi kallimad rõivad istuvad selga paremini,” ütles ta.

Mis puutub kinnastesse, siis eelistab ta tavalisi ehituspoe kindaid. „Minu töö juures neid kulub lihtsalt nii palju,” põhjendas ta. Et kuivad käed on tähtsad, on mehel autos mitu paari kuivi kindaid varuks.

Jalavarjudest on tema metsavarustuses kummikud ja nahast Coretexi matkasaapad. „Kui on ikka lausmärja heina sees vaja pikalt käia, on kummik parem, sest saabas muutub raskeks, kuna imab vett pikapeale sisse ja kuivab väga kaua,” selgitas ta. Kui nahksaabas on aga looduses käies ligemärjaks saanud, soovitab Bauvald selle enne kuivama panemist saapavahaga sisse määrida ja rahulikult kuivada lasta. „Tulikuuma ahju peale ei tohi kindlasti panna, siis kipub murenema.”