Maastikusõidukiga liiklejal tasub põgenemise asemel reegleid järgida

Maastikusõidukite reeglid on sätestatud liiklusseaduses, looduskaitseseaduses ja kaitse-eeskirjades. Need on laias laastus sellised, et maastikul võib maastikusõidukiga sõita või seda parkida üksnes maaomaniku või -valdaja loal. Luba ei nõuta politsei- ja tollitöötajatelt ametiülesannete täitmisel, haige toimetamisel haiglasse, päästetööde tegijatelt ning muudel juhtudel, mis on seotud ametiülesannete täitmisega: elektri- ja sideliinide hooldus ja parandus või muud sellised tegevused.