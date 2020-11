Meestemoe tähtsaimad alustalad

Tellijale

Ma tean, et mehed eelistavad kähku tulemust saada. Kui keegi paluks lühikest manuaali, kuidas stiilne välja näha ja muljet avaldada, siis ma ei liialda, öeldes: panusta detailidele. King on vundament, millele kogu ülejäänud stilistika toetub. Kui see on vinge, väärikas ja väljapaistev, siis lisa vaid tiba head rühti ja enesekindlust ning kannad välja mida tahes. Meeste kingamood ülearu põnevust ei paku. Seda enam väärib tähelepanu Uncle Paul – Eesti oma kingamärk, kus uljad värvid ning silmajääv stiil toetuvad klassikalise joone ning mugavuse kindlale vundamendile. Arter ajas juttu Uncle Pauli looja ja omaniku Paul Valliveerega.

Mõni king on nii kõva, et kergitab mehe teistest tükk maad kõrgemale. FOTO: Mihkel Notta

Miks on kingad tähtsad?

King on kui kirss tordil või nagu märk lause lõpus, mis määrab kogu tooni. Sa võid lause lõpetada punktiga, küsimärgiga või siis hoopis hüüumärgiga! Sama lugu on inimese välimusega: efektsed detailid riietumisel annavad aktsendi täiuslikkusele. Kallis investeering riietusse võib osutuda nulliks, kui jalatsid on lääpas, porised või igavad.

Eelkõige peaks jalanõu olema minu arvates puhas ja hooldatud. Loomulikult on tähtis seegi, et jalats oleks kandjale mugav ja praktiline, et sellega saaks mõnusalt kulgeda ning see püüaks ka möödujate pilke.

Mille poolest on Uncle Paul unikaalne?

Pean väga lugu sellisest ettevõtlusvormist nagu pereäri, kus vanem põlvkond annab teatepulga üle noorematele. Ka meil on peres olnud õnne seda protsessi nautida, ja loodetavasti jätkub see ka tulevikus. Meil vanematena on, mida edasi anda, ja noortel omakorda on veel rohkem meile tagasi anda. See on iidne, kuid kindel tee ühiskonna jaoks. Olen väga tänulik oma tütrele Anna-Mariale, kes näeb isa tegemistes iva ja on õla alla pannud.

Miks tekkis tunne, et meeste jalatsimaailmas on midagi puudu?