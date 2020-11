Teadlased: kevadised koroonaviiruse tüved on Eestist kadunud

Tellijale

Alates septembrikuust on Tartu Ülikooli teadlased sekveneerinud 250 Eestist kogutud SARS-CoV2 n-ö teise laine viiruse genoomi. Kuigi uuring alles käib ja lõplikke tulemusi veel teada ei ole, on juba praegu näha, et haigustekitaja geenianalüüsil avalduv pilt on pea sama kirju nagu kogu maailma koroonaviiruse mitmekesisus. Mida sügisel võetud proovidest aga ei nähtu, on kevadel Eestis levinud viirusetüved.

«Saame praegusega öelda, et kevadised puhangud saadi suhteliselt hästi kontrolli alla ja kinnitada, et Eestis on tõenäoselt tegemist teise lainega, ehk siis sügisesed kolded on põhjustatud uutest sissetoodud viirustest,» tõdes Tartu Ülikooli meditsiinilise viroloogia vanemteadur Radko Avi. Ta lisas, et viiruse mitmekesisus on Eestis hästi suur ning leitud genotüüpide mitmekesisus on võrreldav kui mitte kogu maailma, siis igal juhul Euroopa mitmekesisusega.

Järeldustega ei saa rutata