Kaasaskantav monitor? Jah, isegi kohvrit pole vaja

Keegi on kuskil välja mõelnud monitoride uue segmendi – akuga õhuke ekraan, mille võid ühendada ükskõik millise oma nutiseadmega, ning mis on nii kerge, et võid selle koos muude asjadega arvutikotti pista või lihtsalt näpu otsas kaasas kanda. AOC 16T2 ongi üks selline kuvar, mille vajalikkusest mul varem aimu polnud. Aga kui korra kasutad, siis võib hakata isegi meeldima.

AOC kaasaskantav monitor tuleb USB-laadijaga, sest sees on ekraanil aku, kahe kaabliga (USB C, HDMI) ja CDga. Jah, lühijuhendis soovitatakse plaadilt ka tarkvara paigaldada, et Windows 10ga arvuti oskaks monitori kõiki eeliseid ära kasutada. Kuid saab ka ilma hakkama.

Monitori konstruktsiooniliselt nõrk koht on sisselülitamise nupp (või sattus testimisse vigase nupuga isend?). See vajub pärast sissevajutamist oma augus natuke viltu ja pole aru saada, millal nupp sees on ja millal mitte. Kuna sisselülitamiseks tuleb veel kipakat nuppu kolm sekundit all hoida, siis alguses oli sellega jamamist.

Kui monitor sees, siis peab menüüdes liikuma kahe nupu abiga. See on küll keeruline, aga tehtav. Monitori menüüd aga polegi kuigi tihti vaja, sest isegi tavalisel arvutimonitoril on vahel harva vaja mõnda ekraanisätet seada, tavaliselt käib ju ikka töö nii, et ühendad juhtmed ja kasutad. Helivaljust on aga niimoodi menüünuppudest väga tüütu reguleerida.

Kuidas ühendada?