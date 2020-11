Peeter Koppel: turud majandusbuumi ootuses

Praegu on pime aeg. Pime ja sünge. Seda nii meie laiuskraadil otseselt kui ka globaalselt ülekantud tähenduses. Tervisekriis on tinginud olukorra, kus toimuva mingitessegi raamidesse surumiseks on rakendatud täiesti drastilisi meetmeid. Loomulikult on neil mõju ka majandusele ning paraku peab nentima, et nii selle aasta viimane kui ka järgmise aasta esimene kvartal mööduvad vähemalt Euroopas seetõttu majandussurutise tähe all. Seda kummalisem tundub paljudele finantsturgude käitumine, mis paistavad vähemalt olukorda arvestades olevat suisa üllatavalt optimistlikud.