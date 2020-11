Red Bull on juba üle kahe aasta kasvatanud oma tiiva all nüüdseks 20-aastast Jüri Vipsi, kes on teeninud F1s võistlemiseks vajaliku superlitsentsi ja oli Türgi vormelietapil Red Bulli varusõitja. Vipsist neli aastat noorem Paul Aron on vormel 1 maailma valitseva Mercedese noorpiloot eelmise aasta suvest ning käib praeguste F1-sõitjate Esteban Oconi ja George Russelli jälgedes – nood on kuulunud samasse programmi.