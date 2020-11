Aleksander Laane, Roheliste juhatuse liige

Aegunud tehnoloogial põhinevat ja reostavat puidutselluloositehast, millest minister räägib, loomulikult ehitada ei tohi. Üks meil Kundas on ja see tekitab piisavalt probleeme. Puhtal veel on juba täna ja on ka tulevikus üha suurem väärtus. Pole mingit põhjust, miks peaksime oma väärtuslikud ressursid – puhta vee ja seda kaitsvad metsad, oma elukeskkonna laiemalt – ohverdama. Lõppema peab ka massilise puidupõletamise nimetamine taastuvenergia tootmiseks ning selle toetamine kogu Euroopas. Nii pelletites kui tarbepaberis seotud süsinik jõuab aasta-paariga tagasi atmosfääri, samas kui mets taastub aastakümnetega.