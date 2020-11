USA börsiindeks Dow Jones Industrial Average, mis kuulub maailma enim jälgitud indeksite sekka, tegi uue rekordi esmaspäeva õhtul, jõudes aktsiaturu sulgemise ajaks 30 046 punktini. Selliseid verstapostide ületamisi peetakse investeerimismaailmas psühholoogiliselt tähtsaks, muuhulgas seetõttu, et see võib muuta aktiivsemaks need investorid, kes kardavad aktsiate tõusust kõrvale jääda. 20 000 punkti piir ületati esimest korda 2017. aastal.