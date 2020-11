Kaidi Tuisk Ferreira: hetkel on piinlik olla eestlane

Elu on viinud mind sellisesse situatsiooni, et kolisin Eestist Portugali. Siia kolides oli kõik päris võõras. Inimesed olid küll avatumad ja sõbralikumad, aga tüüpilise eestlasena tundus see liiga «pealesuruv». On ju naljatledes öeldud, et Eesti jaoks see kaks meetrit distantsi on imelikult lähedal, et tavaliselt on see viis meetrit. Siin istuvad kõik üksteisel seljas, kirjutab Postimehe lugeja Kaidi Tuisk Ferreira Portugalist.