Aimar Altosaar: lõikus võib tulla jõuludeks

Sagedaseks on muutunud üleskutsed mitte kuulata valitsuse hoiatusi, mitte kanda maski ning pidada koroonaviiruse levikut tühiseks. Selliseid trotslikke inimesi on alati olnud, kindlasti ka siis, kui 14. sajandil võttis mustaks surmaks nimetatud katk elu vähemalt kolmandikult eurooplastelt. Küllap lõikavadki epideemiad selliseid ohupimedaid inimesi kõige rohkem ehk loodus teeb siin oma valiku. Populatsioonid taastavad aga oma loomuliku struktuuri mõne põlvkonna jooksul ja nii on järgmiste kriiside ajaks kasvanud peale uus põlvkond «isetarku» surmapõlgureid.

Võiksime ju võtta seda nähtust rahulikult, sest kogemused vaktsiinivastaste ja «farmaatsia suure vandenõu» uskujatega sisendavad lootusetust, kuid nad elavad meie keskel ning oma eluga mängides ohustavad nii või teisiti ka meie tervist. Samuti ei lase inimeseks olemise alusväärtused meil rahulikult pealt vaadata, kui keegi teine oma elu ohtu seab või end tahtlikult vigastab. On soovitatud, et kui Vabaduse platsile peaks kogunema suurem hulk epideemia eitajaid, siis võiksid need, kelle meelest selline kogunemine ei ole mõistlik, seal valjusti köhida, nuusata ja hingeldada, samas valjuhäälselt ja enesekindlalt kinnitades, et ärge pange tähele, see pole koroona, vaid tavaline väike külmetus! Arvatavasti laseb siis vähemalt osa eitajaid sellise etenduse puhul platsilt jalga.