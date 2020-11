Trumpi ja Bideni valikud on erinevad nagu öö ja päev

«Diplomaatia on tagasi!» teatas Biden Wilmingtonis korraldatud üritusel, kus koos asepresidendiks valitud Kamala Harrisele tutvustati esimest korda mõningaid uue administratsiooni tippametnikke.

«Meil ei ole aega kaotada, kui jutt käib meie riiklikust julgeolekust ja välispoliitikast. Ma vajan meeskonda, kes oleks valmis esimesel päeval, et aidata mul võtta tagasi Ameerika koht laua otsas, seista vastu meie ees seisvatele suurimatele katsumustele ja edendada meie julgeolekut, jõukust ja väärtusi,» teatas Biden.

Trumpist erinev lähenemine

Wilmingtonis avanenud pilt oli üsna erinev nelja aasta tagusest ajast, kui Trump jagas valitsuskohti suurfirmade juhtidele ja rääkis vajadusest võita tagasi Ameerika positsioon isolatsionistliku poliitikaga. «Need Bideni nominatsioonid ja kandidaadid on nii võrratult igavad,» märkis vabariiklasest Paul Ryani endine nõunik Brendan Buck Twitteris.

Enamik Bideni kandidaate on tuttavad juba kas Barack Obama või toonase asepresidendi kabinetist. Sellest lähtuv küsimus tõstatus ka Bideni esimeses valimisvõidu järel antud intervjuus, kui NBC Newsi ajakirjanik Lester Holt päris: «Mida te ütleksite neile, kes imestavad, kas te üritate luua kolmandat Obama ametiaega?»

«See ei ole kolmas Obama ametiaeg,» vastas Biden. «Meie ees on täiesti teine maailm kui Obama-Bideni administratsiooni ajal. President Trump on muutnud mänguvälja.»

Tulevase administratsiooni tuntuim nimi on ilmselt endine välisminister John Kerry, kes hakkab nüüd vastutama rahvusvahelise kliimategevuse eest. Kerry oli ka 2016. aastal Pariisi kliimaleppe allkirjastaja ja Biden on kuulutanud, et kavatseb kohe oma esimesel tööpäeval leppega uuesti ühineda.