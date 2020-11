Eesti lühiuudised

Korobeinik pani oma hüvitise hääletusele

Paariks päevaks riigikogu liikme kohast ilma jäänud Andrei Korobeinik (Keskerakond, pildil), kes sai selle eest lahkumishüvitiseks veidi üle 20 000 euro, lubas annetada summa heategevuseks ja on selleks välja valinud kolm varianti, mille ta pani oma sotsiaalmeedia lehel hääletusele. Korobeiniku sõnul on üks variante annetada summa toidupangale söögikraami hankimiseks. Selle raha eest saaks 4500 perekonda nädalase toidupaki. Mõeldav on ka annetus toidupangale, et maske osta. Iga toidupaki juurde oleks võimalik panna mask ja nii saaks umbes 10 000 peret endale ühe korduskasutatava kaitsevahendi juurde. Kolmas variant on tagastada raha riigikogu kantseleile, et riik otsiks sellele väärika rakenduse. Pärnu Postimees

Jüristo lõi sihtasutuse Liberaalne Kodanik

Tarmo Jüristo teatas, et nüüd on ametlikult registreeritud liberaalset maailmavaadet propageeriv sihtasutus ning see hakkab kandma nime SA Liberaalne Kodanik ehk lühidalt SALK. Jüristo otsustas novembri alguses, et lõpetab selle aasta lõpus mõttekoja Praxis juhtimise ning hakkab vedama abielureferendumi «ei»-kampaaniat. 20. novembril ilmuski esimene sotsiaalmeedia postitus, kus anti teada, et sihtasutus Liberaalne Kodanik on ametlikult sündinud. «Me ei loo seda initsiatiivi rahvaküsitluse kampaania tegemiseks, ehkki see on esimene asi, millega pühendunult tegelema hakkame. Meie plaan on pikaajaline,» selgitas SALK. Sihtasutusel on plaan osaleda Eesti väärtusruumi kujundamisel, pakkudes argumente ja osalusvõimalusi vaba ja avatud ühiskonna, kestliku keskkonna, vähemuste õiguste, solidaarsuse ja vaba meedia toetamiseks Eestis. PM