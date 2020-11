«Arvud ütlevad seda, et viimase kahe nädala jooksul on tulnud Tallinnast ja selle lähistelt üle 2000 nakkusjuhu. See tähendab, et ka sel nädalal tuleb Tallinnast kindlasti üle 1000 juhu juurde. Ja need on inimesed, kes ei ole veel oma testitulemust saanud ja liiguvad linna peal ringi. Võimalik, et kuskil on veel 1000 inimest, kes ei jõuagi testima,» ütles Fischer, viidates asümptomaatilistele haigestunutele.