Ega auto pole süüdi, kui taristu ajab kiusu. Proovime Volkswageni põhjani uut elektriautot ID.3

Ega auto pole süüdi, kui taristu on omapärane. Astun mudast jalgrada mööda üle tuulise välja, olles jätnud seljataha kaubanduskeskuse soojuse, tuledesära ja avatud poed. On pime, külm, hundid. Olgu, hunte ei ole. Kõik sai alguse sellest, et kaubanduskeskuse parklas seisev laadija keeldus suhtlemast mu We Charge laadimiskaardiga, mis annab ligipääsu 150 000 laadimisjaamale Euroopas (80 protsenti koguarvust), aga mitte sellele ühele siin provintsilinnas. Mistõttu mu proovisõiduk ootab mind ühe teise laadimisposti küljes viieminutilise jalutuskäigu kaugusel.