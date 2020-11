Spordi lühiuudised

Väravajanus Hå​land jätkab rekordilainel

Kui Dortmundi Borussia jalgpallimeeskond lööb värava, võib esimeses järjekorras arvata, et skoorinud on Norra imelaps Erling Braut Hå​land. Teisipäevases Meistrite liiga 3:0 võidumängus Brüggega oleks selle arvamusega eksitud vaid korra. Hå​land lõi kaks ja Jadon Sancho ühe värava. Hå-​landi kontol on nüüd 16 Meistrite liiga väravat kõigest 12 mänguga. Nõnda uuenevad ka tippmargid: varem polnud keegi nii kiiresti jõudnud 10 ja 15 tabamuseni. Eelnevalt jagasid 15 värava rekordit Ruud van Nistelrooy ja Roberto Soldado, kel kulus tähiseni jõudmiseks seitse matši enam.