Eesti teadlased tuvastasid, miks on SARS-CoV-2 nii nakkav

Iga viiruse ohtlikkuse puhul on võtmeküsimus, kuidas see oma peremehe rakkudesse sisse murrab. SARS-CoV-2 puhul on juba pandeemia algusest saadik teada, et selle rünnakus mängivad olulist rolli viiruseosakese pinnast välja turritavad ogavalgud, mida sihib suurem osa praegu arenduses olevatest vaktsiini- ja ravimikandidaatidest.