Krimiromaan, mille üks tegelane on lumi

Mõni päev pärast draamaühingus juhtunut leiab väike poiss naabri aiast värskelt sadanud lumelt liikumatult lebamas kauni lumeingli, kel seljas vaid teksased. Teda ei kohuta naise nägemine ning veripunaseks värvunud lumi on lapse silmis «otsekui kaunis ja erk täiendus ülejäänud pärlvalgele aiale». Kohas, kus ei juhtu kunagi midagi, on politseinikel korraga lahendada kaks eripalgelist juhtumit ning ei ole just raske aimata, et ka teine, dramaatilise lavapildiga stseen, on seotud draamaühinguga.