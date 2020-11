Tantsud valgete põtradega

«Valged põdrad» haakub ruumiliselt ja mõneti ka sisuliselt, assotsiatiivselt Noormetsa lavastusega «Surmkindlad asjad siin elus», kuigi teine on seinte värv ja materjal. Torkab silma, et ehkki tegevus toimub külas, kuhu Askur ja tema naine on linnast kolinud, puudub lavapildis ometigi loodus, millest nii palju räägitakse. Harvad rekvisiidid on rõhutatult linnalikud, näiteks poekaubad: kiirnuudlipakid, juuksevärv, pulgakommid. Kahel korral näeme taimi, aga needki on raagus ja kidurad oksakesed. Isegi roheline õun, mille Askur kingib Marjale, näeb küllap sihilikult välja nagu poest ostetud, mitte puu alt nopitud. See toonitab võõrandumist loomulikust loodusest. Linnamentaliteeti ka külas. Kuid merekohin ja äikesemürin on päris.