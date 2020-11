Helena Randlaht: noorsootöötaja on noorele tugisammas

Kuidas noored oma vaba aega veedavad, mõjutab paljuski seda, millisteks täiskasvanuteks nad kasvavad, millised on nende huvid ja milliseks kujunevad nende isikuomadused. See, millist nõu mina noorsootöötajana annan, võib noorega kaasas käia kogu tema elu. Mõnikord on sellisele vastutusele isegi hirmutav mõelda. Siis aga meenub, et vastutus on ka võimalus positiivset muutust luua.