Terje Toomistu, Ave Lauren: Eesti noorte rände tulevik

Laupäeval, 28. novembril tähistatakse Vabamus online-üritusega Välis-Eesti päeva. Üritus on osa laiemast trendist pöörata väljaspool Eestit asuvatele eesti kogukondadele rohkem tähelepanu. Huvi üleilmse eestluse vastu ei tohiks tulla üllatusena, sest mitme väljarändelaine tulemusena on Eestile tekkinud arvestatav diasporaa, mille suurus nii idas kui läänes küündib paarisaja tuhandeni – see on umbes 15 protsenti kõikidest eestlastest.

Suurt rolli meie väliskogukondade kasvus ja muutumises viimastel kümnenditel on mänginud just nooremate põlvkondade ränne. Võrreldes kõikide teiste vanusegruppidega on noored vanuses 20–34 kõige mobiilsemad. Paari aasta tagusest inimarengu aruandest selgus, et 2004. ja 2012. aastal moodustasid 15–35-aastased vastavalt 42 ja 39 protsenti kõigist väljarännanutest. Kui eelmise kümnendi keskel muutus 20–34-aastaste Eesti kodakondsusega isikute rändesaldo paariks aastaks positiivseks, st tagasiränne ületas väljarännet, siis viimased kolm aastat lahkub jälle rohkem Eesti kodakondsusega noori, kui naaseb. Kuigi üha rohkem välismaal viibivaid eestlasi on hakanud tagasi pöörduma, lähevad väga paljud Eesti noored praegugi välismaale.