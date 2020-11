Kelly Lilles: digipöörasus versus digitabu

Digimänge loova ettevõtte juhi ja lapsevanemana tundsin, et pean võtma sõna hiljuti avaldatud artiklite asjus, mis on haridustehnoloogia suhtes ühekülgselt negatiivsed.

Elu pole mustvalge ja infot tasub koguda erinevatest allikatest. Väga hea lugemine, mis juhib tähelepanu ka digimängude positiivsele mõjule, on psühholoogiadoktor Sonia Livingstone’i blogi «Parenting for a Digital Future», kus on muu hulgas artikkel ka Silicon Valley lapsevanemate kohta, kes polegi nii tehnikavabad, kui meedias on väidetud. Tegelikult suunavad nad laste passiivset nutikasutust arendava ja loova tegevuse poole makerspace’i leiutamislaborites.