Śokolaadimeistri Peeter Reieri alias Pierre`i liivakarva koeraga liivakarva kodu

Tallinna Pierre Chocolaterie ja Tartu Pierre Café & Restauranti omaniku Peeter Reieri alias Pierre’i kodu, mida varem ilmestasid punane ja must, kuldne ja sinine, pole enam vanalinnas. Tartu maantee hoovimaja tagaõue kerkinud modernne korruselamu ja pärast kõrvalmaja lammutamist mehe korteri veranda akendest paistev lõputu autodevool kõnelevad asukohast kesklinnas, mille juurde käib tihe liiklus.

«Mul oli enne mitu erksavärvilist elamist, aga siin küllastusin neist intensiivsetest toonidest,» räägib mees. «Kui Käsmus oma mereäärset maamaja remontima hakkasin, tekkis ajapikku soov ka linnas midagi muuta, ja nüüd on need uuendused teoks tehtud. Tartu maanteel asuvasse «tagalasse» sisenedes tunnen, justkui keegi embaks mind. Sellist soojust, helgust ja avarust on väga mõnus kogeda!»