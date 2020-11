Kahjuks ei ütle teadus seda, mis on hea või halb. Kas näiteks üle kümne miljoni tihumeetri Eesti metsa raiumine on paha? Kas lausraie keelustamine oleks hea? Siin võiksid küll politoloogid ennustada, mitu protsenti hääli saavad juurde erakonnad, kes kirjutavad oma valimisprogrammi Eesti metsade kaitse. Metsateadlased võivadki jääda edasi vaidlema, kui palju süsinikku mets endaga seob ja kui suure osa moodustab see inimese põhjustatud süsiniku emissioonist. Inimesi, kes hääletavad ühe või teise erakonna poolt, huvitab rohkem see, kas meie metsad näevad välja nii, nagu oleks sellest sõda üle käinud, jättes juhuslikult raielagendikule paar puud püsti.