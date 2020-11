Kliimamuutusi saab efektiivselt pidurda lühikeses (aga kriitilises) perspektiivis kasvavate metsade tagavara suurendamisega. Seega on raievanuste tõstmine ja raiemahu vähendamine selgelt kliimasõbralikud tegevused. Võib ju mõelda, et ka puittoodetes on süsinik seotud, kuid Eesti puidukasutuse puhul umbes 80 protsendis raiutud puidus seotud süsinikust vabaneb mõne aasta jooksul. Nii suurendab keskmises Eesti metsas tehtud lageraie vähemalt 60 aastaks atmosfääri süsinikusisaldust, isegi kui arvesse võtta puidust tehtud toodetes seotud süsinik. Samas, pikas perspektiivis on mõõdukas majandamine ka kliimamuutuste leevendamiseks parem kui mitteraiumine ja loomulikult on meil puitu lihtsalt vaja. Kuna lageraie lähemas perspektiivis võimendab kliimamuutusi, oleks vaja sellele alternatiivi: kuidas puitu varuda lühikeses perspektiivis metsa puidutagavara vähendamata.