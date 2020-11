Erik Aru: vastaseid ühendab vaenlane

USA tulevane president Joe Biden rääkis pärast valimisi järjekordses kõnes kõigi ameeriklaste ühendamisest. Ajalehe Financial Times peamine USA poliitika kommentaator Janan Ganesh nentis oma kolumnis, et sedasama lubasid ametisse astudes ka Bideni neli eelkäijat: nii Donald Trump, Barack Obama, George W. Bush kui ka Bill Clinton. See ei õnnestunud neist ühelgi ja pole põhjust arvata, et Bidengi oleks erand.