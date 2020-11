PÖFF. Armastus on üks segane asi

Armastus on ilus tunne ainult siis, kui see on kahepoolne, vastasel juhul on see painajalikult kurb. Mei Fengi ood «Laul armastusest 1980» tõestab seda suurepäraselt. Loo keskmes on katkine armukolmnurk, ehk isegi natuke lopergune nelinurk. Zhengwu on noor šarmantne tudeng, kes ootamatult järve upub, jättes endast maha kallima Mao Zheni (Jessie Li) ja venna Zhengweni (Li Xian), kelle hinges põleb õrn ja vastamata armuleek Mao Zheni vastu.