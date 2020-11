Süsinik ei ole küll meie planeedil kõige kaalukam keemiline element, kuid see on Maal elu tekkimise, võimalikkuse ja kestmise seisukohalt kõige kesksem element – orgaanilised ained sisaldavad juba oma määratluse järgi alati süsinikku.

Süsinikku leidub Maal nii orgaaniliste kui ka anorgaaniliste ühenditena maas, vees ja õhus ning see on põhiliselt jagunenud nelja reservuaari vahel, mis on omavahel keemiliste, geoloogiliste, bioloogiliste ja füüsikaliste protsessidega seotud.