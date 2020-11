Juhan Kivirähk: EKRE jagab hääletuse kaudu ühiskonna õigeteks ja valedeks kodanikeks

Postimehe kolumnist Tarmo Pikner on ilmselt hoolega lugenud riigikogu esimehe Henn Põlluaasa surematut šedöövrit «Sotsid» ning ammutanud sealt oma arusaamad sotsiaaldemokraatia läbinisti rahvavaenulikust olemusest.

Pikner süüdistab Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda selles, et «nemad ei taha, et rahvas ütleks oma sõna selles, kuidas rahvas elada tahaks», kuna nad vastustavad kevadeks kavandatud rahvahääletuse toimumist («Sotsimine riigikogus», PM 24.11).

Kui vastus on «jah», siis võivad mehed ja naised ka edaspidi omavahel abiellu astuda – nii nagu see ka praegu on. Midagi ei muutuks – kehtima jääks perekonnaseaduse paragrahv 1.