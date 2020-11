Margarethe von Trotta: «See ei lähe, ma tahan näha ka oma nime!»

Aitäh! Ma olin seda uudist kuuldest äärmiselt õnnelik, sest mõtlesin, et nüüd lõpuks saan tulla Tallinna ja kohtuda sealsete inimestega. Ja siis järsku, et «vabandust, saate auhinna ainult digitaalselt». Ütlesin neile, et miks te ei anna seda mulle järgmisel aastal, et ma saaksin tulla! Lubati siiski ka 2021. aastal kutsuda.