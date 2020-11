Majanduse lühiuudised

Euroopa Komisjon kiitis heaks abi turismisektorile

Euroopa Komisjon kiitis heaks Eesti 5,5 miljoni euro suuruse abikava pandeemiast mõjutatud turismisektori ettevõtete toetamiseks. Otsetoetusi saavad taotleda majutusettevõtted, reisibürood, turismiatraktsioonide haldajad, turismiteenuste osutajad, rahvusvaheliste bussiteenuste osutajad, konverentsikorraldajad ja giidid. Toetuse eesmärk on leevendada valitsuse kehtestatud koroonapiirangutest tingitud ootamatut ­likviidsuspuudujääki. Komisjon leidis, et Eesti abikava on kooskõlas ajutises raamistikus sätestatud tingimustega, mille järgi ei ületa ­toetus 800 000 eurot ettevõtte kohta ja see makstakse välja hiljemalt 2021. aasta 30. juunil. BNS