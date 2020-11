Eesti lühiuudised

Ratas manitses maskivastaseid mitte nakatuma

Peaminister Jüri Ratase (Keskerakond) sõnul on täna Tallinnas toimuvad maski kandmise vastasel meeleavaldusel suur tõenäosus nakatuda koroonaviirusega. Ratas lisas, et Eesti on demokraatlik riik ja inimestel on õigus meelt avaldada. Küll aga toonitas ta, et viirus levib laialdaselt ja kiirelt, seda enam suurtel üritustel. Ratas rõhutas, et maski kandmine on kohustuslik ja kui maski ei ole, tuleb nägu katta mõne riideesemega. «See on selle pärast, et saaksime jõulude ajal lähedastega koos olla, et saaksime 11. jaanuaril öelda, et gümnaasiumid taasavavad uksed,» ütles peaminister. PM