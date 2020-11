Perovskiitsed päikeseelektrilised elemendid on küll räniga võrreldes väiksema vastupidavusega, aga viimase kümne aastaga on nende energeetiline efektiivsus tõusnud 3–4 protsendilt 20 protsendile. FOTO: Nicholas Rolston

Räni kõrvale pjedestaalile trügis perovskiit

Perovskiitsete päikeseelektriliste paneelide tootmises on saavutatud läbimurre. Äsja näidati, et neid on võimalik valmistada kiirusega kuni 12 meetrit minutis.