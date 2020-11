RMK jätkab raieohus olevate kogukonnametsade salastamist

«Teave on avalik kõigile võrdselt, sellele juurdepääsu piiramiseks peab esinema seadusest tulenev alus,» põhjendas AKI vaideotsuses. RMK saatis selle peale eile laiali pressiteate, et avalikustas nn kõrgendatud avalike huvidega alade (KAH-alade) kaardi, mida oli seni keeldunud tegemast nii kodanike kui ka Postimehe teabenõuete peale.

Selgus aga, et avalikuks sai vaid ligi 130 KAH-ala asukoht (18 000 hektarit), kokku on KAH-alasid RMK enda andmeil 703 (73 000 hektarit). RMK avalikustas need alad, kus kaasamiskoosolek kohalikele on juba ära olnud ja raieplaanid enamasti paigas.