Jõks: maskisund tuleks selge sõnaga seadusesse kirjutada

Jõks ütles Postimehele, et luges teisipäeval ­maskikandmise kohustuse korraldust ja ­selle seletuskirja kohe mitu korda, kuna soovis kontrollida korralduse õiguspära. Seletuskirja järgi peaks valitsus kohustama maskikandmise või suu ja nina katmise avalikes siseruumides üle kogu Eesti selleks, et tõkestada koroonaviiruse järsku levikut, ent Jõksi sõnul ei ole nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduses valitsuse võimalike kehtestatavate meetmete nimekirjas maskisundi.

Terviseamet või valitsus

Valitsus viitab seletuskirjas küll nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse (NETS) 28. paragrahvile «Nakkushaiguste epideemilise leviku tõkestamine» ja sama seaduse üldvolitusnormile, mis lubab terviseametil nõuda desinfektsiooni, kahjuritõrje või puhastuse korraldamist ­juhul, kui on vaja tõkestada nakkushaiguse epideemilist levimist. Valitsuse kinnitusel annab just too teine üldvolitusnorm kaudselt õiguse nõuda ka maskikandmist. Samuti on arvesse võetud NETSi lõiget, mis ütleb, et uudse ja eriti ohtliku nakkushaiguse leviku tõkestamiseks võib rakendada mitmesuguseid nõudeid, meetmeid ja piiranguid.