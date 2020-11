Süsinikubumerang lendas tagasi ka Eesti tsemenditööstuse pihta

Pöördelise muutuse põhjus tootmises on majanduslik: üha kasvavad CO2 kvooditasud ning Venemaa ja Valgevene kvoodivabalt toodetud tsemendi tollivaba tulvamine siinsetele turgudele. See sarnaneb olukorraga elektriturul, kus kallid kvoodid ja kvoodivabalt toodetud ning tollivaba Vene ja Valgevene elekter meie oma elektri- ja põlevkivitööstusel hinge kinni on pannud.