«Mu ema arvas, et nad hakkavad meid maha laskma»

«Me saime vanglas tuttavaks!» hüüatab Nadia. «Võid kirjutada, et me veetsime seal koos suurepäraselt aega.»

Nadia, Saša ja tema ema ning Marina, kellega vestlen eraldi, osalesid teiste seas Eestis taastusprogrammis, mis oli loodud Valgevenes protestiaktsioonis vaimset või füüsilist vägivalda kogenud naistele. Nad tahavad jagada oma lugusid, et kogu maailm teaks, kuidas Valgevene valitsus oma rahvaga on käitunud.

Eestis vedas projekti Eesti Nais­uurimus- ja Teabekeskus, mille juht Reet Laja ütleb, et nii raske olukorraga kui Valgevenes pole nad varem kokku puutunudki. Taastusprogrammi polnud lihtne korraldada. Olukorra tõttu kodumaal ei saanud või ei julgenud paljud naised tulla, teisalt kehtestasid valitsused koroonaviiruse tõttu karantiininõuded. Kõik osalejad käisid nii Valgevenes kui ka siin end testimas, ent Laja möönab, et mõni nädal hiljem poleks nad tulla saanudki.

«See on väga dramaatiline olukord. Me tahame aidata inimestel aru saada, et 21. sajandil on võimul ebainimlik valitsus, mis võib tappa ja kasutada rahva kallal vägivalda,» selgitab Natalja. «Inimesed peavad teadma vägivallast Euroopa keskel.»