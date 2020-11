Pevkur: referendum on raha raiskamine ebaolulisele asjale

Norstati tehtud värskest küsitlusest selgub, et abieluteemalisel rahvahääletusel osaleks 75 protsenti vastanutest. Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Hanno Pevkur (Reformierakond) leidis, et tegemist on märkimisväärse arvuga. Riigikogu liige Kert Kingo (EKRE) sõnul referendum liidaks taas kokku Eesti ühiskonna, mille kooseluseaduse vastuvõtmine lõhestas.