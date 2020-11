Valgevene poliittormi on haaratud terve Euroopa

Tellijale

Viimased sündmused Valgevenes on olnud seotud Raman Bandarenka surmaga. Enne hukkumist kirjutas mees sotsiaalmeediasse: «Ma lähen välja.» Sellest on saanud uus loosung meeleavaldajatele, kes on tänavatel vaatamata OMONi vägivallale. 20. novembril toimus Bandarenka suurejooneline ärasaatmine, kus teda nimetati kangelaseks.

Bandarenka hukkumine on andnud meeleavaldajatele uue jõu ja selge sihi. Opositsioonijuht Svjatlana Tsihhanovskaja kutsus inimesi jätkama võitlust vaba ja õiglase riigi eest. Lukašenka omakorda nimetas protesteerijaid fašistideks, millele meeleavaldajad vastasid fašismivastase protestiga.

Eelmisel nädalal jõudis Euroopa Liit kokkuleppele uutes sanktsioonides, mis on vastumeede Valgevene võimude brutaalsele käitumisele. Eeskätt on need suunatud institutsioonidele ja ettevõtetele, mis on tihedalt seotud president Lukašenkaga.

Sanktsioonide täiendamine jätkub tänase päevani. Euroopa Liit on külmutanud varasid ja korraldanud viisakeelde kümnetele valgevenelastele.

Väljastpoolt Euroopa Liitu on sanktsioonikavadega liitunud seitse partnerriiki: Põhja-Makedoonia, Ukraina, Norra, Island, Liechtenstein, Montenegro ja Albaania.