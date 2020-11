See jaotus moodustub seetõttu, et me mõõdame kõike ja kõiki enda kaudu ehk nartsissistlikult. Nii et KMK jaotus on tegelikult nartsissistlik jaotus. Nii nagu meie oleme, on hea, teised on vähemalt kahtlased, kui mitte halvad. Kuna tegemist on subjektiivselt endast lähtuva, emotsionaalse jaotusega, siis ei allu see üldse mingile­ arutlusele. KMK ei ole objektiivne kategooria – see on hinnang. Hinnangu muutmiseks peaksime panema ennast kasvõi hetkeks teise nahka ja nägema maailma laiemalt. Kahjuks oleme selleks liiga nartsissistlikult häälestatud ja otsus, et kõik, kes ei ole nagu mina, on valed, pahad ja eksivad, tuleb liiga kiiresti.