Näiteid, kus koroonapiirangute puhul on raske tabada nende taga olevat teaduslikku loogikat, ent need on hästi seletatavad huvide loogikaga, on ohtralt. Kevadel eriolukorra ajal olid lahti ehituspoed, kus võis ­vabalt kruvides ja mutrites sobrada, aga kinni koolid. ­Tallinna kaubamajades on hullud ­päevad, jätkuvad kultuurifestivalid, aga lapsed on kaugõppel. Kuigi koolide sellisel sulgemisel pole ­olnud üksmeelset teaduslikku põhjendust, on poliitikud kehtestanud osalise sulgemise ehk «hajutamise» poliitilise otsusena. Poliitilised otsused, mida argumenteeritakse sageli valitud teaduslike argumentidega, on võimalikud valdkondades, kus poliitikud ja ametnikud saavad ühe käsuga piiranguid kehtestada. Palju keerulisem on takistada vaba ettevõtlust, näiteks sulgeda meelelahutusasutusi ja piirata alkoholi tarbimist. Võimatu on ka kinni panna ühistransporti, see tekitaks ühiskonnas täieliku kaose, kuigi räpaste käsipuude, halva ventilatsiooni tõttu ning ülerahvastuse tõttu on need ilmsed koroonanakkuskolded.