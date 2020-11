Kriis koidab: perearst ärgu lootkugi pensionile jääda!

Tal poleks midagi selle vastu, sest tegemist jaguks. Raplamaal Sipa küla servas, vähem kui kümme kilomeetrit Märjamaalt Haapsalu poole, jooksevad tema kahekorruselise maja taga kahehektarilisel traataiaga piiratud õuel kaheksa Eesti hagijat. Need on haruldast tõugu koerad, kelle kasvatajaid leidub Eestis ainult kolm. Üks neist on Marika Hiiemaa abikaasa Tiiduga.